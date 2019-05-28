台南市長黃偉哲也同步表揚警察局陞職人員。(曹婷婷攝)

斷人姻緣，竟然獲得市長頒獎表揚？網路愛情詐騙層出不窮，台南熱心金融機構、超商行(店)員識破愛情騙子伎倆，成功攔阻民眾免於遭詐，獲得台南市長黃偉哲公開表揚，黃偉哲於今天下午治安會報中，讚揚攔阻詐騙有功的防詐小天使，除了頒發獎座及獎金，更親自撰寫感謝信向攔阻有功者的總行高層致謝。

錢姓女子在LINE上認識外籍男子General，該男每日噓寒問暖，成功卸下錢女心防，該男以寄送禮物包裹卻遭海關扣留為由，要求錢女匯款1萬5000美金，以解除境管，錢女不諳匯款程序，至南區遠傳電信門市請求協助辦理匯款，大筆匯款金額引起柯姓店員注意，立即通報警方，轄區警方到場告知錢女此為詐騙集團慣用詐騙手法，錢女才驚覺差點被詐。

台南市4月經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計37件，成功守護市民財產計365萬餘元，受獎人員計有元大銀行、臺灣新光銀行、京城銀行、中國信託、玉山銀行、國泰世華、第一銀行、彰化銀行、臺灣銀行、華南永昌證券及萊爾富、全家超商、統一超商、全國電子、燦坤3c賣場、誼光保全、遠傳電信等行員業者46人，協助警方通報攔阻詐騙。

其中，「網路愛情詐騙」是十分常見的詐騙手法，詐騙集團先在網路平台主動搭訕被害人，每日不間斷聊天，待取得被害人其信任後，再以各種理由，請求被害人匯款紓困，藉機詐財，民眾若遇類似手法應冷靜判斷，以免陷入愛情陷阱，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證。

今天治安會報也同步表揚警察局陞職人員，由黃偉哲親自授與三線一星、二線四星階級章，藉由授階彰顯警察職位的榮耀，並感謝他們對於治安、交通及為民服務辛苦的付出，本次授階對象均為高階警官，人員如下：

一、 雲林縣警察局督察長余鴻恩調陞警察局督察室督察(三線一星)。

二、 嘉義縣警察局主任秘書邱顯良調陞警察局督察室督察(三線一星)。

三、 屏東縣政府警察局督察長蘇政敏調陞警察局督察室督察(三線一星)。

四、 第二分局副分局長劉錦堂調陞警察局秘書室秘書(三線一星)。

五、 第五分局副分局長郭永益調陞警察局後勤科專員(三線一星)。

六、 第一分局組長楊富仁調陞警察局婦幼警察隊隊長(二線四星)。

七、 第四分局組長胡哲旗調陞警察局秘書室專員(二線四星)。

(中時 )