瑞莎出席活動。（粘耿豪攝）

來自烏克蘭的台灣媳婦瑞莎今年初才剛拿到身分證、正式成為台灣公民，她28日出席活動時一聊到明年一月的總統大選就非常興奮，瑞莎說，她對總統大選非常關心，常看新聞做功課，還會用不同角度看參選人的政見；由於這是她人生第一次投票，她已特別叮嚀經紀人：「明年一月有國外的工作一律都不接，我要投票！」從未投過票的她，還一口氣重複講了三次「我要投票」。

瑞莎對於未來的新元首有諸多期許，她表示：「希望選出新的總統，可以讓台灣人比較敢生孩子。雖然說台灣一直都很好，但希望可以再更好，因為台灣有很多人都說經濟不好，生了小孩怕養不起，如果希望新總統可以讓台灣經濟更好、大家更敢生小孩！」

由於是體操選手出身，瑞莎也希望新總統能多關心台灣的體育，在體育方面多做一些建設，讓人民愛運動更健康。她也被問到最近同婚話題，「同婚能通過真的很棒，一直不敢相信，身邊很多同志朋友受惠！因為愛不能限制，很幸運可以住在台灣」。

身為乳房美學美麗大使的瑞莎被問到隆乳話題時笑說：「我不需要隆乳啦！因為生完小孩胸部變很大，超過E罩杯！那時候還想穿很緊的內衣，看起來比較小！如果女生沒有自信想要隆乳讓自己開心，我覺得why not！」

瑞莎被問到如何保養胸部及產後如何防止胸部下垂的保養問題，她說：｢運動、按摩都很重要，洗完澡擦乳液，每個部位包括胸部都會推一下，會讓胸部看起來up up。」她也害羞坦言老公之前會幫忙按摩，但因為他最近工作忙，加上顧女兒太累，都九點就上床睡覺！

打算跟老公再生一胎的她被問到如何「做人」？她笑說：｢老公九點就睡了，只能相互協調時間，我們會努力的。」瑞莎坦言在沒有女兒之前，老公都很早睡，因為她自己是晚睡的人，彼此還會因此產生摩擦，｢我是很那種晚睡很晚起來的人，而且就算是早上七點要起來工作都沒辦法早睡，老公則是常常不到十點就睡著！一開始雖然會小吵架，但後來找到平衡點，雖然時間很不搭，但後來她覺得很棒，我們的時間剛好可以相互調配時間看女兒，他負責早班，我則是晚班！」

(中時 )