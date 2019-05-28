縣議員吳建志建請府成立青年申請創業貸款單一窗口。（范振和攝）

縣議員林宗昆要求縣府拿出市區交通黑暗期因應之道 。（范振和攝）

縣議員張懷文要求縣府針對南漂異鄉遊子，也要推出返鄉專車。（范振和攝）

縣議員張美慧要求縣府衛生局有效防堵醫院暴力事件。（范振和攝）

縣議員賴國祥建請縣府重視原住民藝術。（范振和攝）

縣政府社會處長兼發言人張逸華強調，0206地震善款專款專用，無庸置疑。（范振和攝）

花蓮縣議會定期大會，縣議員賴國祥、張美慧、張懷文、林昆宗、葉鯤璟、吳建志等人28日把握最後1天縣政總質詢機會，紛紛就原住民藝術、醫院暴力、返鄉專車等諸多問題提出建言。

賴國祥建議，縣府邀請在地藝術家分享創作，並於聯合豐年節場地置放大型創作藝術品，增加亮點。另，縣府日前在東大門夜市舉辦大會舞曲徵選賽，他希望46支參賽隊伍的選手368人都能參加7月19日至21日的聯合豐年節。

原民處長陳建村答覆，2019年聯合豐年節大會舞曲「披上情人袋」徵選大會舞競賽，每隊都受好評廣好評eu未來將持續推廣。同時，為發揮藝術、產業及教育功能，縣府將評估邀請原民藝術家為聯合豐年節的主題進行創作，與動態樂舞展演相互輝映。

張美慧反映，醫護人員辛苦，但醫療院所暴力事件時有所聞。衛生局長朱家祥答覆，急診室衝突最多，衛生局針對暴力推出如何處理、避免暴力，以及防範設施等課程，以期有效防堵暴力事件。

張美慧關心去年0206大地震各界善款27億元，至今專戶還剩16億元的運作方式；張懷文說，今年5月22日也出現地震災民，雪上加霜，可否援用上次善款？

縣長徐榛蔚回應，善款部分有委員會在處理，縣長未介入，擔任任何職務，主委張善政或社會處長張逸華很清楚運作方式。張逸華指出，0206賑災款項必須專款專用，而受災戶代表、民間公正人士、專業人士、縣政府合組的善款運用，無庸置疑；至於，5月22日地震受災戶無法使用0206善款，可依內政部標準處理。

張懷文也說，民政處推出的返鄉專車大受青睞，但很多屏東、高雄、台南的「南漂」鄉親，沒有返鄉專車，處長蕭明甲聲稱，當初是為解決北迴鐵路一票難求問題，才推出返鄉專車，但南部比起北部路途更遠，南迴鐵路同樣一票難求，手心手背都是肉，希望民政處不管用專車或其他方式，都應讓南部異鄉遊子佳節順利返鄉。

林宗昆質疑，每逢連假，花蓮市區塞塞塞，早期花蓮市規畫只能容納5萬人，如今每天流動量10萬人次，日出香榭大道又將動工，即將進入交通黑暗期。建設處長鄧子榆答覆，縣府一方面會通盤檢討都市計畫，一方面會徹底改善狹窄巷弄瓶頸。

吳建志提及花蓮縣新設青年發展中心，期盼設立單一貸款服務窗口，協助青年創業。教育處長李裕仁答覆，縣長關心在地年輕人，期盼根留花蓮，才成立青年發展中心，未來會有固定場所服務青年朋友。

葉鯤璟期盼縣府有效防除猖獗的小黑蚊，俾提升花蓮觀光品質。環保局長饒忠回應，依小黑蚊生態防治，應先斷除食物來源藍綠藻，並請民眾穿長袖、長褲、噴防蚊液預防，密度高的地方只能噴灑殺蟲劑防除了。

(中時 )