韓國瑜3月訪港見成效，台灣水果能見度增。(中天新聞提供)

市長CEO績效看得見，賣水果訂單陸續兌現！高雄市長韓國瑜3月造訪香港，大力推銷水果，有了重大進展，一批來自高雄的水果運抵香港，經工人拆箱檢查，重新包裝再分銷出去。代理台灣水果的香港業者說，最近台灣水果的進口量有增加，在超市和百貨公司的能見度大幅提升，進口成長約30%。

中天新聞報導，韓國瑜3月訪港，高雄在農產品推介會拿下8張合約，為期1到4年約26.7億訂單，他還訂下目標，希望台灣和高雄的農產品能打進香港市場，至少占香港進出口10%。當初的訂單透過空運及海運，陸續抵達香港，有高雄的芭藥、木瓜、水蓮 、苦瓜，以及來自屏東台南的水果，再送到冷涷倉庫，再經過檢查及重新包裝，分送至市場和超市。

香港水果代理商李挺說，台灣進口量已增加30%，高雄的水果占比近40%。相較於泰國、大陸等產地，台灣水果雖售價較貴，但以甜度和品質取勝。以鳳梨為例，台灣的甜度很高，比起菲律賓更有口感，味道也不一樣，我們賣得很好，客戶也很開心，因為可以吃到這麼好的水果。

台灣的水果近年來在香港的歡迎度增加，除楊桃和芭樂的佔有率較高外，因為香港為完全自由市場，全球各地競逐，比品質、 價格和供應量穩定，台灣的其餘水果在香港市佔率都很低，不到10%。

為擴展香江市埸，高雄市政府農業局協助貿易商以農協開發有限公司，5月15日起開始出貨，先以1櫃40呎貨櫃進軍香港巿場，總共1350箱，包括六龜的木瓜200箱、紅龍果100箱、旗山芭樂200箱、阿蓮與彰化小玉西瓜600箱、屏東檸檬50箱和芒果200箱，日後將持續出貨。

韓國瑜3月底訪問香港時，香港行政長官林鄭月娥告訴他，香港進口的農業和水產品中，近1/4來自日本，台灣去年在這方面只占香港本地進口的3.6%。韓國瑜當時表示，台灣的農產、水產品在香港開發顯然還不夠，台方把這個數字拉到「10%或12%」都是合理的。

(中時電子報)