宋仲基（左起）、張東健、金智媛、金玉彬出席新劇記者會。（圖／取自《MYDaily》韓網）

「雙宋夫妻」宋仲基、宋慧喬3年前演出《太陽的後裔》交往，2017年結婚，先前微博傳出兩人因造型師介入婚變，雙宋公司已否認。今(28日)宋仲基出席新劇《阿斯達年代記》記者會，被問到首度以人夫身分回歸演員身分，宋仲基表示沒什麼改變，但內心獲得很大的平靜，更大方透露因為宋慧喬的支持，讓他順利完成拍攝工作。

宋仲基睽違3年再度演出電視劇，今他與同劇演員金智媛、張東健、金玉彬出席新劇記者會，宋仲基一現身心情超好，猛比手指愛心，談到這次拍攝最大的挑戰，宋仲基直指是CG部分，因為拍攝時無法現場看到效果，必須透過想像去演出，幸好負責CG的工作組長一直會在現場跟演員與劇組溝通，而他也對這次工作經驗感到很新鮮有趣。

再次和金智媛合作，宋仲基坦言兩人先前在《太陽》一起拍攝的戲分不多，這次才驚覺對方演技厲害和可靠的地方，被問這部是婚後的回歸作品，宋仲基表示覺得變化不大，然「內心獲得很大平靜，這點可能很多結婚了的朋友能明白」。

宋仲基也大方放閃用「我妻子」稱呼宋慧喬，直說：「我妻子也是導演和編劇的粉絲，因為我很久沒拍電視劇，她也為我加油，所以順利完成了拍攝」，至於跟前輩張東健的合作，宋仲基形容對方是讓他減輕壓力重要的前輩，這四個月來天天見面、一起運動，變得更加親近，「他只是出現在現場就能成為我安心的力量」。

(中時電子報)