全聯We Sweet芒果小町大福、We Sweet芒果冰鑽杯。(圖／全聯)

全聯We Sweet芒果奶凍捲。(圖／全聯)

超市龍頭全聯福利中心，挺台灣農特產！28日宣布，選用台南玉井愛文芒果，做成8款We Sweet時尚甜點，單個售價通通百元有找，將於5月31日至6月27日在全省門市，限時販售！

全聯表示，今年We Sweet夏日芒果派對推出8款甜點，皆選用來自芒果之鄉台南玉井、有「夏日紅寶石」美名的「愛文芒果」，果肉碩大肥美，汁多飽滿，不論是香氣或甜度都有一定水準，作為甜點入餡不僅有層次感，更增添果肉的食感，預計可創下超過4,000萬元的業績。

全聯並指出，We Sweet夏日芒果派對從裡到外打造熱情繽紛的氛圍，在外包裝採用紅、黃色系的芒果元素，展現明亮、熱情的感受，在甜點口感方面，「仲夏芒果起士燒」嚴選愛文芒果加上進口乳酪的內餡，口感香濃滑順；人氣「芒果奶凍捲」，也將愛文芒果融入，以黃金比例製成Q軟的芒果奶凍，搭配頂級香緹鮮奶油與日式戚風蛋糕捲，甜蜜風味，滿是幸福。

另，「芒果冰鑽杯」搭配愛文芒果與巧克力布朗尼，並佐以芒果醬及酥脆杏仁點綴，耀眼的配色及鑽石杯造；「酷夏芒果乳酪」以蒸烤工法保留輕乳酪蛋糕的綿潤口感，內層夾餡有起士慕斯和芒果慕斯雙重口感，還可以吃到愛文芒果餡。

此外，「芒果歐姆蕾」造型小巧可愛，內餡有著清爽的優格慕斯及酸甜芒果餡，夾層布丁與芒果乾，兼具美味與新意；去年熱賣款也升級，如「冰心捲蛋糕4入_芒果乳酪慕斯」加入乳酪慕斯；「盛夏芒果千層」內餡則有超人氣芒果奶凍，芒果控們千萬別錯過！

(工商 )