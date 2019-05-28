台南市殯儀館新增的景福廳、景德廳有移動活動式隔音牆可將空間轉變為景行廳。（張毓翎攝）

台南市南區殯葬館將原本的全國最大禮儀廳景行廳，裝修為2間較小的廳，28日舉行啟用儀式，為解決民眾需求不足的問題，以氣密式隔音設備減少干擾外，也增設多媒體數位司儀台和電子輓聯以節能環保。

台南市長黃偉哲、民政局局長顏振標等都到場觀禮，黃偉哲表示，景行廳是最大的廳，使用率不是很高，為了要有效利用空間，將其隔成景福廳、景德廳，市政府務必要提供最好的服務給189萬市民，和已經往生的市民。

台南市殯葬管理所所長郭輝信說，景行廳面積約270坪，可容納500人左右，每年使用次數約12次，為避免空間閒置，加上近期要慢慢裝修原本的5間較小型禮儀廳，故將景行廳內部改建，多增加2間禮儀廳給民眾租借。

殯葬所花費215萬元修建後，總共有7間禮儀廳，其中景福廳、景德廳內部含多媒體數位司儀台，且為提倡環保增設電子輓聯，也有移動活動式隔音牆可將空間轉變為景行廳使用。

(中時 )