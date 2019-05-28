台南市長黃偉哲（右）簽名祝福生雙胞胎的林建忠（中）。（洪榮志攝）

模特兒夫妻林建忠一家5口全家福。（林建忠提供）

以前是「2個恰恰好」，現在卻是「5個不嫌多」。曾是模特兒的林建忠夫妻生下第4、5胎雙胞胎，台南市長黃偉哲28日不僅頒發生育獎勵金6萬元，還當場承諾研議6胎起每胎提高獎勵為5萬元，更優先保障公幼入學權。黃問林要不要「再拚下一胎？」林握拳說「可以」。

目前創業從事居家修繕的38歲林建忠，與從事舞蹈教學的36歲太魯閣族妻子巫書鳳，男俊女美，都曾從事模特兒工作。2人原本育有1男2女，大兒子已7歲，但因2歲的3女兒家璱十分乖巧貼心，讓他們興起再拚一胎的念頭，沒想到竟是異卵雙胞，覺得是「很大的祝福」。

林建忠說，先前在大陸工作時，因妻子薪水較高，曾辭職擔任全職爸爸3個月，對帶孩子十分熟悉。目前工作之餘回到家，孩子的洗澡、餵飯都由他負責，雖然一天到晚忙得團團轉，但很享受與孩子在一起的生活，也從不認為照顧小孩是女性的事，另一半幫忙是理所當然。

不少夫妻常因帶孩子意見不同吵架，林建忠也建議，夫妻相處最重要的是彼此，而不是孩子；只有夫妻相處好，孩子跟著父母才會好，因此夫妻應該將心思擺在彼此身上，不要被孩子分散，才能維繫好感情。

黃偉哲在市議員呂維胤的陪同下，前往南區戶政事務所頒發雙胞胎6萬元生育獎勵金時，當場承諾將加碼提高第6胎起的生育獎勵金及保障公幼入學權，鼓勵更多年輕夫妻勇於生育。

據民政局統計，2018年全市生第9胎1人、第8胎3人、第7胎3人、第6胎11人、第5胎42人、第4胎226人、第3胎1149人、第2胎4823人、第1胎有6121人。

(中時 )