嘉南藥理大學向來有「藥師搖籃」之稱，校方為即將前往業界實習的藥學系學子舉行隆重授袍典禮，226位大三生接受師長穿上藥師袍並齊聲宣誓，善盡藥師社會責任，象徵藥學生重要里程碑的授袍儀式，今年暑假將前往各醫院藥局接受總計640小時校外實習。

典禮以一對一授袍方式進行，師長紅眶著眼，不忘一再面授同學實習要勤奮努力，虛心學習，並由系學會長楊竣程帶領下，全體學生舉手朗讀宣誓文，「透過藥學專業，奉獻所學服務人群，增進人類福祉…」，振振有詞的嘹亮聲中，強烈展現出肩負重責的自我承諾，誓言為守護民眾健康貢獻心力，場面莊嚴。

校方表示，分兩階段實施的藥師專技高考自去年正式上路，這批實習生將於實習期間參加第一階段考試，緊接著在畢業後報考第二階段，通過後方能正式成為藥師，授袍典禮意味師長對未來成為藥師同學的殷切期盼，對藥學生而言，更是堅強挑戰與神聖使命的開端。

校長陳鴻助勉勵同學，謹守「真實」校訓，牢記師長諄諄教誨，傳承並發揚藥學系典範精神，在職場實習過程中吸取新知與實務經驗，積極充實自我，且秉持專業和醫療倫理，為病人用藥安全把關，克盡藥師社會責任。

陳鴻助指出，學校以藥學起家，去年第一階段藥師高考及格率突破5成，遠勝全國平均27.6％，第二階段通過率幾乎百分百；目前藥學系學生4年必須修滿含實習的153學分才能畢業，相較一般系的128學分多出許多，雖比其他系辛苦，但這些付出終會化為甜美果實。

藥理學院院長李冠漢表示，授袍典禮對藥學生來說，代表3年學習的期中報告，同學們穿上白袍，就是任重道遠的開始，人生也將走向另一嶄新階段。他期許同學在外實習，尊重指導藥師，深入瞭解藥師職責，並與來自全國各校的藥學系同學相互學習，發揮團隊服務精神。

藥學系主任施美份也叮嚀說，嘉藥校友會遍布台灣各地，許多實習指導藥師或主管皆為系友，都是同學學習請益的好榜樣，也是最佳資源與後盾；期待同學能將在校所學與實務結合，學以致用、造福人群。

(中時 )