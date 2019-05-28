◎ 水球阻礙不了開票 李進勇接任中選會主委

立法院28日院會針對中選會主委李進勇的人事案進行表決，儘管在野黨國民黨強力阻撓，一早先破壞圈票處、搶走票匭，下午更在開票時丟水球阻撓，仍擋不住民進黨的多數優勢，李進勇順利在民進黨支持下過關，成為中選會主委。

◎ 史上頭一遭 美日領袖同登加賀號護衛艦

日本首相安倍晉三和美國總統川普28日赴神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地，視察將改修成「實質上的航空母艦」之「加賀號」護衛艦。美日領袖一同登艦乃有意展現堅固的美日同盟關係。防衛省指出，川普是首位登上自衛隊船艦的美國總統。美日領袖同台慰勞、激勵美日士官也是頭一回。

◎ 日街頭隨機殺人2死16傷 50多歲凶嫌自殘身亡

日本川崎市小田急線登戶公園附近28日一早發生駭人的隨機殺人事件，男性兇嫌當街持兩把菜刀見人就砍，造成包括許多小學生在內的18人受傷，其中12歲的小學6年級女童及1名39歲男性死亡。50多歲兇嫌犯案後也刺傷自己的脖子，被逮捕送醫後已經死亡。

◎ 91歲香港富豪李兆基退休 2子接棒

香港第二大富豪，恆基地產董事會主席李兆基今天在公司股東週年大會上宣佈退休，退任董事會主席兼總經理職務，並將5500億港元的商業帝國交到下一代手中。他的2個兒子李家傑及李家誠，兩者均為恆基地產執行董事及副主席，獲委任為聯席主席兼總經理以及提名委員會及薪酬委員會的成員。

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