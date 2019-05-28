參賽作品豐富多樣化 評選過程競爭激烈

為弘揚媽祖文化，廣泛傳播「立德、行善、大愛」的精神，「媽祖文創設計大賽」以創意設計為核心，鼓勵發展媽祖特色商品，作品徵件分學生組、社會組及觀摩組，結合金犢獎，向兩岸及全球華人發出邀請。今年總計收到超過近1251件作品參賽，以及上百個團隊報名參加，各組從初選、複選到總決選過程，競爭十分激烈。

媽祖文創設計大賽評選過程。

評審團於日前針對所有參賽作品進行討論評選，總計選出學生組271件得獎作品，包含台灣及大陸分組前三名、優勝、入圍者以及金犢獎、銀犢獎及銅犢獎；社會組及觀摩組前三名及佳作總計36件得獎作品；評選過程評審精彩論戰，尤其金犢獎得獎作品更是經過兩次的討論再表決過程，方才出線！

媽祖文創設計大賽評選過程。

綜觀所有媽祖文創所有參賽作品，評審之一的台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，從參賽作品感受到參賽者豐沛的想像力和創作力，當中有職業設計高手、也有初試啼聲的社會人士及學生，驚艷作品不少，但普遍作品缺乏超越直接形象延伸往藝術方向再提昇。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘

陸陸參陸創意公司創辦人紀淵字表示，參賽作品對媽祖形象表現在插畫、圖案設計技法上有非常多樣化的「造型表現」，惟運用在商品設計與創意延伸則較缺乏獨特性與差異性，應多思考在意象上做轉換，跳脫傳統而發展特殊點。

陸陸參陸創意公司創辦人紀淵字

兩岸知名漫畫家蕭言中也強調，不少作品融合豐富多樣的素材，特別是有趣味感的造型設計或作品，傳達新世代奔放的創意活力！但不論是平面或實體參賽作品所衍生出來的文創商品，應多注意圖像造型、顏色系統與美感細節，才能掌握開發商品的成熟度。

兩岸知名漫畫家蕭言中

左腦創意行銷公司創辦人程詩郁表示，參賽者在媽祖形象與生活實用面的結合度上，感覺普遍都很用心，惟媽祖特定形象符號應更深入探索，將媽祖與人之間的情感轉化為生活用品之親密感與輕鬆感，幾件獲獎作品也具備掌握轉化風格並融入美學及生活實用上。

左腦創意行銷公司創辦人程詩郁

未來式主席、好樣集團創辦人汪麗琴指出，從較嚴肅的傳統信仰轉化為現代生活圖騰，其中不少優勝作品在色彩計畫上表達非常好，頗令人驚豔！不過整體參賽作品概念上多有相近，期待爾後能有更獨特的觀點，可從美學、創意及市場來發揮，創造符合生活需求的設計，才能被長久喜愛與接受。

未來式主席/好樣集團創辦人汪麗琴

時報文化出版公司顧問張亦良特別提到媽組文創作品之中，首見以神轎做為主題，其結合台灣白沙屯媽祖今年遶境的「粉紅超跑」所掀起的熱門話題，參賽作品顏色造型討喜且風格獨特。

時報文化出版公司顧問張亦良

「媽祖文創設計大賽」各組得獎者前三名將獲邀參加6月10日在媽祖的故鄉福建莆田湄洲島所舉行的『媽祖文創設計大賽頒獎典禮』及『媽祖文創IP論壇』。另6月22日於新北市政府舉辦『時報金犢獎頒獎典禮』也將邀請所有參賽者及獲獎者參與盛會。

(中時電子報)