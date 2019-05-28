立法院院會今日(28日)針對中選會主委李進勇的人事案進行表決，因為李進勇是在被提名後才退出民進黨，引發外界質疑辦理選務能否中立之問題，國民黨強力反對，一早先破壞圈票處、搶走票匭，下午更在開票時丟水球阻撓，仍擋不住民進黨的多數優勢，李進勇順利在民進黨支持下過關，成為中選會主委。但國民黨阻攔的行動被民進黨立委李俊俋痛斥是拆毀台灣的民主、以暴力褻瀆立法委員神聖的職權。

李俊俋指出，憲法及立法院職權行使法明訂，行使人事同意權本是立法委員的職責，國民黨可以質疑、或不同意李進勇，並透過審查或投下不同意票來表達意見，而不是用搗蛋鬼的態度，以暴力褻瀆立法委員神聖的職權，用歪理欺騙人民。

李俊俋提到，內政委員會4月10日排定審查時，國民黨動手動腳，阻擋李進勇進場，4月24日二度排審，國民黨又再度拒審，全案表決後送院會處理，這次國民黨把院會當技競場，之前拒審、現在拒投，無理杯葛實在荒謬，而國民黨立委費鴻泰、鄭天財在議場拆毀圈票處，凸顯該黨素養低落。

李俊俋強調，同意權案預計下午4點投票結束進行開票，他敬告國民黨「再怎麼野蠻也絕對不可拆毀台灣的民主，請不要再藉題發揮了，我們絕對繼續站出來捍衛到底！」

聽起來振振有詞，但民進黨在立法院沒過半之前，是怎樣用各種暴力手段阻撓法案通過的？從民進黨黃偉哲的丟計時器把國民黨吳育昇砸到頭破血流，到王淑慧把親民黨柯淑敏三通提案表決紙條吃掉，乃至於動用大鎖、三秒膠把議場鎖起來阻撓進場表決，那時怎麼民進黨立委諸公就不覺得自己應該用投票的方式行使立委職權了？

更不要講2014年太陽花的時候，民進黨是怎麼全力支持抗爭者，先是放人進來讓他們順利占領議場，讓立委無法行使表決、審案職權，接著組成人牆，選擇性的決定要放誰進入立法院，抗爭期間民進黨立委林岱樺甚至還曾經對警察揮拳。怎麼那時民進黨又不覺得自己是拆毀台灣的民主了？原來阻撓民進黨想要通過的案子就是阻撓、破壞民主，民進黨用自家人當中選會主委，都不是為了一黨之私，而民進黨用暴力不正當程序阻撓案子表決審議，就是守護國家、人民，而非僅僅為了貫徹該黨反國民黨的意識形態。

(中時 )