富山冠軍碗粿。（游昇俯攝）

去年獲得農委會「台灣第一碗─最強碗粿爭霸賽」全國總冠軍的高雄五甲「富山碗粿」，今年與全家便利商店合作，使用「台中秈17號」作為主原料米，推出超商版「富山冠軍碗粿」，明（29）日將在全台3300多家門市正式開賣，讓民眾以銅板價格49元，即能吃到傳承自阿嬤手藝的台灣傳統米食。

農委會去年舉辦「台灣第一碗」碗粿競賽，吸引全國57家餐飲業者參賽，最後由「富山碗粿」拿下全國總冠軍。農糧署表示，全國賽得獎業者賽後營業額都至少成長2成以上，這次讓冠軍碗粿與便利商店合作推出超商版，使用國產「台中秈17號」作為主原料米，不僅有助稻作生產，也能傳承台灣米食文化。

超商版富山冠軍碗粿以台中秈17號製成軟Q粿體，佐以特殊爆香之油酥搭配鹹蛋黃、瘦肉等食材，要忠實呈現冠軍碗粿的風味。

富山碗粿創辦人李富山表示，他6年前自己出來創業，就完全遵循阿嬤的作法，純手工，自己炸油蔥酥，使用台灣米，做出來的碗粿口感才軟Q又香。他說，生油蔥市場賣一斤80元，但阿嬤交代要用豬油慢炸才會香，10斤油蔥他炸好往往便縮成5斤，但因為純手工、肯花成本，香味就是跟別人不一樣，「客人要跟我買，我還不賣」。

農委會農糧署署長胡忠一表示，民國70年台灣每人每年米食消費量達99公斤，但由於近年國人飲食消費多元化，到105年僅剩44.5公斤，故農委會不斷推廣米食商品化，希望提升國內米食消費量。

胡忠一並指出，用台中秈17號米穀粉製作的米食，升醣指數較麵食低，且具有吸水率佳、吸油率低的優點，易煮熟、易消化，但食用不易發胖；他說，阿公阿嬤時代做碗粿，要自己磨米漿、備料，相當耗時，現在到便利商店就可吃到台灣傳統碗粿，還能提升國內米食消費量。

(中時 )