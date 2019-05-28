新北市副市長謝政達今（28日）警政工作治安會報中代表市長表揚有功人員。（葉書宏翻攝）

新北市副市長謝政達今（28日）警政工作治安會報中代表市長表揚有功人員。（葉書宏翻攝）

新北市副市長謝政達今（28日）警政工作治安會報中代表市長表揚有功人員。（葉書宏翻攝）

經新北市警察局統計2019年1月1日至5月27日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達8661萬餘元，顯見警民合作攔阻成果。副市長謝政達今（28日）於警政工作治安會報中代表市長表揚中國信託、彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、上海銀行、國泰世華及頂好超市等共19名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

治安會報頒獎案件中，另表揚6位熱心市民朋友，路見不平挺身而出，協助警方壓制妨害公務、殺人未遂、毒品暨槍砲及強盜案犯嫌，奮不顧身積極協助警方，無私奉獻情操殊值表率，謝政達亦利用會議頒發獎牌及獎勵金，嘉勉民眾協助警方共同維護地方治安。

新北市政府警察局表示，積極執行打詐策略，建立轄內金融機構、超商及遊戲點數販賣業者聯防機制，並與里鄰長、社區管委會及保全業者等組成通報防護網，倘遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領贓款時，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

近來民眾易遭詐騙手法多為假投資詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人於通訊軟體認識網友自稱「安妮」，對方經聊天取得被害人信任後，遂介紹黃金買賣投資管道，向被害人稱可以獲得高額利潤，請被害人提供護照及證件，要代辦投資平台帳號，「安妮」並提供境外帳戶，要被害人匯款10萬元進行投資。

所幸民眾至銀行進行臨櫃匯款時，行員積極進行關懷提問，向民眾確認匯款用途及帳戶正確性，詢問後懷疑民眾遭詐，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項。

分析近期案例，詐騙集團常以投資國外公司、貴重金屬買賣、內線投資管道穩賺不賠等假投資方式，以短期獲利、高額利潤吸引被害人，要求民眾匯款至指定帳戶，被害人往往因求財心切而聽信詐騙話術，倉促將款項匯出。天下沒有白吃的午餐，民眾進行投資理財時，應循正當管道並提高警覺，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市政府警察局提醒，民眾接獲陌生來電應立即掛斷，切勿聽從電話指示前往銀行、ATM進行提匯款或購買遊戲點數交付，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。新北警方會持續與轄內各相關業者警民合作，展現打擊不法效率與決心，對犯罪零容忍，積極守護新北治安。

(中時 )