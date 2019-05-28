台灣中小企業林立，企業主為拚經濟而努力，但中央政府因法令修訂，3年前針對工廠貨梯的管理辦法進行變更，並規範輔導計畫，此計畫去年底到期、但新規範未出爐，使得許多未獲得核可的貨梯無法取得合法申請，所幸經立委何欣純爭取，行政院28日核定「工廠升降機使用認定基準方案」，讓業者不再憂心忡忡。

何欣純表示，工廠貨梯原本屬於勞動部管理，2014年間，配合《職業安全衛生法》修正，將工廠貨梯的管理回歸到《建築法》範疇、改歸給營建署管理，當時並明訂3年輔導期，無奈的是，此輔導期至去年底到期，但新規範卻遲未出爐，也使得今年1月開始，仍有尚未申請核可的工廠貨梯無法取得合法。

何欣純強調，工廠內的升降設備對業者營運與接單來說相當重要，這段期間內也接獲許多企業主陳情，經不斷爭取，行政院終於完成跨部會協商，核定通過「工廠升降機使用認定基準方案」，往後工廠可循相關程序、提出申請，解決工廠營運的困擾。

何欣純說，根據這項規範，工廠內的貨梯設置將區分為1噸以上、1噸以下，若為目前尚未取得核可的1千多家1噸以上貨梯、未來可經由程序向地方政府申請既有工廠昇降機臨時使用證明，擁有1噸以下貨梯的工廠則只需出具切結書、並以自主管理方式維護，同時也須配合公安檢查。

(中時 )