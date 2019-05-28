大陸外交部副部長兼大陸政府朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑，今天被任命為大陸新任駐日本大使，將於30日赴日履新。由於今年是中共建政70週年，日本也進入「令和時代」，陸日關係站在新的歷史起點，在前任駐日大使程永華打好的基礎上，外界矚目孔鉉佑將如何推動增強陸日關係。

孔鉉佑今天會見媒體接受聯訪，據《澎湃新聞》報導，在談到現今單邊主義、貿易保護主義加劇的背景下，對於東亞區域合作的前景，孔鉉佑希望能樹立四個典範。

一是東亞成為多邊主義的典範。東亞國家將堅持共商共建共享的全球治理觀，共同維護以聯合國為核心的國際體系和國際規則。通過落實「10＋1」的自貿安排，來推進區域全面經濟夥伴關係協定談判，不斷邁向東亞經濟共同體的目標，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系。

二是成為互聯互通合作的典範。在「一帶一路」倡議和東盟互聯互通總體規劃區域、次區域的發展藍圖的治理下，東亞互聯互通還是有望實現高質量的發展。

三是成為創新和可持續發展的典範。新一輪科技和產業革命的背景下，東亞國家將通過數字經濟、智慧城市等創新和科技領域的合作，來創造東亞經濟增長的新的契機。

四是成為人類命運共同體建設的典範。相信各方將進一步增進政治互信，加強對話、溝通、交流，共同把本地區的事情做好，為建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、美麗清潔的世界作出東亞的貢獻。

公開資料顯示，孔鉉佑出生於1959年7月，黑龍江省人，朝鮮族，畢業於上海外國語學院日阿語系日語專業，後進入外交學院深造。從事外交工作34年，其中2／3的時間負責對日工作，經驗豐富。

這次履新，孔鉉佑可謂是重回「老地方」。在他4次駐外經歷中，有3次都是駐日，曾擔任駐大阪總領館職員、領事隨員，駐日大使館二秘、一秘，駐日公使銜參贊、公使，在日本工作達15年。

離開日本後，孔鉉佑歷任駐越南大使、外交部亞洲司司長、外交部部長助理，2017年出任外交部副部長，現分管亞洲地區、條約法律、邊界與海洋事務和領事工作。與此同時，孔鉉佑還有一項重要兼職——大陸政府朝鮮半島事務特別代表。

(中時 )