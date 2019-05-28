殉職女情報員撫卹金爭議 國防部免國賠 18:482019/05/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為軍情局大門口。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1956年當時19歲的女情報員閻獻君奉命到赴大陸以化名執行情報工作，之後失聯、失蹤，國防部後來通知家屬稱她作戰死亡，但因死亡時間造成撫卹金計算爭議；家屬提告要求國賠，台北地院判國防部須賠償77多萬元，高院逆轉改判免賠。全案可上訴。 高院改判理由認為，最高行政法院在8年前已判決國防部應給付差額予閻女家屬，國防部並無故意、過失怠於執行職務，其所為核卹處分雖然經最高行政法院撤銷，只是法律見解的歧異，家屬不得依國家賠償法請求國防部賠償。 (中時 ) #國防部 #家屬 #情報員 #國賠 #賠償 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊業疾呼 訂定履約保證險與賠償機制 04:102019/05/24 財經要聞 砲測捐助金 國防部開芭樂票 04:102019/05/24 地方新聞 六輕氣爆受害人 痛批政府無能 04:102019/05/24 地方新聞 南韓要求日本企業賠償2戰徵用工 06:102019/05/24 國際 女星休了酒駕夫內幕曝光 爆男開條件「要給賠償金」 20:372019/05/24 娛樂 不滿中央未協助處理六輕氣爆賠償 民眾工業區服務中心抗議 17:582019/05/27 社會 南韓「乙支太極」演習開始 22:202019/05/27 國際 中共情報員後人出書 憶紅色足跡 04:102019/05/28 焦點新聞 六輕氣爆賠償沒下文 鄉民抗議中央 04:102019/05/28 地方新聞 女嬰趴睡窒息 保母賠214萬換緩刑 17:272019/05/28 社會 社會熱門新聞 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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