1956年當時19歲的女情報員閻獻君奉命到赴大陸以化名執行情報工作，之後失聯、失蹤，國防部後來通知家屬稱她作戰死亡，但因死亡時間造成撫卹金計算爭議；家屬提告要求國賠，台北地院判國防部須賠償77多萬元，高院逆轉改判免賠。全案可上訴。

高院改判理由認為，最高行政法院在8年前已判決國防部應給付差額予閻女家屬，國防部並無故意、過失怠於執行職務，其所為核卹處分雖然經最高行政法院撤銷，只是法律見解的歧異，家屬不得依國家賠償法請求國防部賠償。

(中時 )