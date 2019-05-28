542旅輪型甲車撞到廢棄崗哨，車上15名官兵送醫 18:482019/05/28 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍第六軍團指揮部下午表示，下午第542旅裝騎連參演漢光演習，一輛中型戰術輪車撞到湖口二營區一處廢棄崗哨，車頭半毀，車上有15名官兵，有人骨折、氣胸等現象，為慎重起見，已將15名官兵緊急送往竹北東元、新竹國軍醫院檢查，詳細事故發生的原因，組成專案小組調查中。 (中時 ) #官兵 #崗哨 #國軍 #軍醫院 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 童綜合醫院綻放初春之美 邱佩佳水墨創作展 登場 04:102019/05/24 投資理財 小學生訪左營軍區故事館 04:102019/05/24 地方新聞 住院醫師納勞基法 中市議員憂醫師增加比例不及服務量 17:382019/05/24 生活 高調交流 赴美參訓國軍穿制服 04:092019/05/25 焦點新聞 智慧醫療 兩岸5G醫院起步走 04:092019/05/26 焦點新聞 再努力 林明溱爭取大型醫院到南投 04:102019/05/28 地方新聞 蔡英文穿新式迷彩服 視導漢光 10:452019/05/28 軍事 花蓮》杜絕醫院暴力、強化原民藝術 縣政總質詢最後攻防戰 18:432019/05/28 政治 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 18:072019/05/28 社會 亞諾法攜日本東醫院 推癌症治療新技術 18:332019/05/28 財經 軍事熱門新聞 有影》首曝光 漢光演習戰機國道起降 空拍畫面震撼登場 - 軍事 針對殲20？ 美F35C武器升級將登航母戰備 - 軍事 從B升級到V 兩次國道起降都是她… - 軍事 彰化戰備道戰機起降 空軍F-16V首亮相 - 軍事 雷達大升級 美F-18見幽浮頻現 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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