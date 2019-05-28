陸軍第六軍團指揮部下午表示，下午第542旅裝騎連參演漢光演習，一輛中型戰術輪車撞到湖口二營區一處廢棄崗哨，車頭半毀，車上有15名官兵，有人骨折、氣胸等現象，為慎重起見，已將15名官兵緊急送往竹北東元、新竹國軍醫院檢查，詳細事故發生的原因，組成專案小組調查中。

(中時 )