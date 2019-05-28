「歡迎光臨！請問您要辦理什麼業務？」56歲民哥（化名）很親切地招呼前來銀行辦事的客人。民哥去年才從公司退休下來，過了半年悠閒時光，反而閒得發慌，經營銀髮人才資源中心介紹到保全公司擔任保全，如今有愈來愈多中高齡或銀髮族再次就業，讓生活過得更充實。

民哥去年才從公司退休下來，想找份兼職工作，賺點小錢讓自己退休後生活能更加餘裕，剛好在圖書館拿到銀髮人才資源中心介紹DM，就來到中心了解看看，在經過就服員諮詢後，推薦參加大文山保全的體驗式徵才活動。

經面試後一試成功，保全公司評估民哥的體力不錯，遂安排到銀行擔任保全工作。民哥很滿意這份工作，認為時間彈性，還可以利用其餘時間去做他想做的事，讓他覺得生活過得充實多了。

大文山保全人資呂經理表示，該公司反而比較喜歡任用中高齡或銀髮族，原因在於他們社會經驗豐富、認真負責、穩定性高，也比較熱心、處事圓融，尤其是退休人員，像軍公教、警察等都還蠻適合保全業的。

呂經理也談到與其他求才管道相比，透過銀髮中心推介的人員都非常優秀、素質好，工作穩定度更高，因為求職者會先經過中心就服員專業溝通、諮詢，到職後可以減省很多磨合時間。

銀髮人才資源中心自成立以來，一直在推動銀髮人力再運用，讓企業主更瞭解銀髮員工優勢所在，同時也幫助還有工作意願的銀髮族，經職訓或職場體驗後，找到最適切自己的工作，為勞雇雙方搭起友善的橋樑。歡迎有求才需求的企業雇主可至銀髮資源網，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878尋找優質銀髮人力。

(中時 )