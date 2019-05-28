「全球合作暨訓練架構」(GCTF)之「網路安全與新興科技國際研習營」今天舉行開幕典禮，美國國土安全部風險罐裡中心主任柯列斯基(Bob Kolasky)發表專題演講，學員來自25個不同國家，其中包含第一次參與GCTF的智利與墨西哥。

AIT副處長谷立言(Raymond Greene)致詞表示，美國相當關注網路安全，尤其是涉及到了5G的層次，這也是為什麼美國派了國土安全部、國務院、聯邦通信委員會的資深官員前來研習營擔任講師。

谷立言指出，美國與其西方盟邦日前達成一份非約束性協議，要對5G網路供應商有更廣泛的安全限制，希望台灣未來也可以加入網路安全聯盟。

外交部表示，為期3天的研習課程將就網路安全的挑戰及機會、人工智慧等新興科技議題進行討論及經驗交換，有助各國與會人員瞭解台灣資安技術實力，並盼進一步推動台灣、美國及日本等理念相近國家在資安及科技領域的合作交流。參與研習營的學員也會在活動期間另行拜會國家通訊傳播委員會、參觀國家通訊暨網際安全中心(NCCSC) 及「台北國際電腦展」(COMPUTEX 2019)。

外交部指出，本次研習營不僅是紀念《台灣關係法》立法40週年系列活動之一，也是台美自2015年以來在 GCTF下合辦的第19場國際研習營，同時是日本台灣交流協會第4度參與的GCTF活動，顯示理念相近國家對協力應處資安挑戰具有普遍共識及共同利益。

(中時 )