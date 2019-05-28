台中市今年1至5月的整體治安持續表現平穩，統計1月1日起至5月26日止，各類刑案均大幅減少，其中全般刑案發生9,197件，較去年同期減1,024件；暴力犯罪17件，較去年同期減18件，發生數六都最低；另外，今年第一波「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，也獲中央評為六都第一，警察局強調，將持續捍衛整體治安，讓市民更安心。

台中市議會28日進行警消環衛業務質詢，市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源等人均關心台中治安問題。

警察局表示，今年1月1日起至5月26日止，各類刑案均大幅減少，其中全般刑案發生9,197件，較去年同期減少1,024件，減少10.02％，破獲率93.13％，較去年同期上升0.09個百分點；暴力犯罪發生17件，較去年同期減少18件，減少51.43％，破獲率105.88％(含破獲去年積案)，較去年同期上升5.88個百分點。顯示台中各類刑案持續呈現發生數減少、破獲率上升的趨勢。

針對每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標案件發生數」、「全般竊盜發生數」及「詐欺犯罪發生數」，台中也都是六都最低，顯示台中各項治安防制策略奏效。

針對近期警察局執行的各項專案工作，包括今年第一波「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，均獲中央評核為六都最第一，其中「安居緝毒專案」並於昨(27)日下午在行政院治安會報中獲院長蘇貞昌公開表揚。

警察局表示，今年台中雖發生幾起重大刑案，但均能迅速偵破，且分析各案間並無關聯性。另針對日前在沙鹿發生的茶館槍擊殺人案，警方已鎖定對象，正全力追緝凶嫌中，有信心能儘速破案。警察局將秉持「每案必破」的目標，務求迅速偵破，及時壓制不法氣燄，避免模仿效應，穩定社會治安。

(中時 )