歐綺霞已淡出演藝圈。（圖／取自《on.cc東網》）

54歲張衛健和45歲張茜結婚10多年，一直是演藝圈的模範夫妻，最近有網友爆料張衛健夫妻婚前也像一般情侶曾冷戰鬧分手，張衛健當時竟搭上了美女主播歐綺霞（Monique），兩人秘密交往幾個月後便因張衛健愛鬧失蹤而不了了之，而歐綺霞如今已退出演藝圈嫁給富商，對於這起傳聞，當事人都暫無回應。

據《東網》報導，出道多年的張衛健總以專情、愛妻著稱，最近在網上討論區有一名曾是幕後工作人員的網友爆料，指張衛健婚前曾劈腿和前有線VJ、主播歐綺霞交往，口才好、愛甜言蜜語的張衛健當時火速得到女生芳心，但張衛健之後仍回到張茜身邊，秘戀歐綺霞一事也成為秘密。

歐綺霞之後和一名富商結婚，育有兩個小孩，並淡出演藝圈，而張衛健去年接受專訪，坦言曾收過女星曖昧暗示，若有人邀他「深夜研究吻戲」，他坦言自己並非聖人，真不知道能不能把持住，雖然他自認不是屬於「妻管嚴」的類型，但為了婚姻會嚴格自我管理，「不要踩地雷的方法就是不要給自己機會、不要給人家誤會」。

(中時電子報)