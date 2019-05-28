2017年零撲殺政策上路後，為提升流浪動物福利，台南市政府農業局動保處大力修繕動物之家設備，不斷改善收容環境，更打造毛孩與民眾互動專區，台南市目前有2個動物之家，可收容流浪犬貓700隻，善化站更首創成犬認養互動區「旺彩客棧」，提升認養率，農業局長李朝塘今天特別前往動物之家了解及關心收容情形，呼籲喜愛小動物的市民朋友踴躍到動物之家認養，讓浪浪們找到幸福歸宿。

農業局長李朝塘今天專程前往善化與毛小孩互動，稱讚這裡是「五星級」的動物之家。李朝塘表示，「旺彩客棧」的狗屋頗獲民眾贊同，因此，善化站再增設「成犬運動區」及「奶油飛園區」，藉由開放的自由活動空間促進毛孩的社會化與融合，民眾可進入園區內與一群自由奔放的毛孩同樂，也可在園區外欣賞毛孩間遊戲的模樣，此區自設立以來每周都有毛孩被認養，成果相當不錯。

李朝塘強調，台南市動物之家規畫妥善收容設施，收容犬貓能獲得妥善的照顧，而且也不會被撲殺，不過，還是希望民眾能踴躍前來認養，畢竟，貓狗獲得認養，出去才能擁有屬於自己真正的家。

市民朋友若想親身體驗毛小孩強大的療癒效果，歡迎大家於動物之家開放時間（星期二~星期六上午9：00~12：00，下午13：30~16：30）親臨互動，更希望大家踴躍認養，讓毛孩成為大家永遠的家人。

(中時 )