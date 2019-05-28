北市酒駕肇事傷亡人數創全國最低

謝明俊／台北報導

北市警局交通大隊２８日表示，北市去年〔１０７年〕每１０萬人酒後駕車傷亡人數下降至５９人，是全國各縣市中最低，顯示北市酒駕防制工作有顯著成果，交大提醒新的道路交通管理處罰條例已於４月１７日公告，預計７月１日上路，酒駕罰則有大幅提高，呼籲民眾避免酒駕，以免害人害己。

在新修正後的酒駕罰則中，汽車酒駕罰將從原來１．５萬至９萬元，大幅提高至３萬至１２萬，並提高吊扣駕照期限２─４年；汽車再犯未肇事，第２次直接裁罰１２萬元，第３次以上直接再加罰９萬，罰則加重許多。

交大指出，這次道路交通管理處罰條例修法，是在今年３月２６日立法院３讀通過，４月１７日公布，預計將在７月１日實行，希望民眾避免酒後駕車，以免誤人誤已。

交大表示，北市去年每十萬人酒後駕車傷亡人數，下降至２．５９，是全國各縣市中最低，顯示北市酒駕防制上有顯著的成果，警方將會持續努力。

交大表示，警方持續加強酒後駕車取締，以嚴正執法方式遏止僥倖的駕駛人，酒駕傷亡人數才能逐年降低。警方為貫徹「酒駕零容忍」政策，將持續展現打擊酒駕違規決心，落實嚴正執法，並呼籲民眾，因目前取締酒駕違規執法標準嚴格，酒測值超過0.15 mg／L即屬違規，只要體內酒精稍未代謝完全，極可能超過規定標準，提醒除了酒後不碰方向盤外，如晚上聚餐有飲用多量或酒精濃度較高的酒類，隔日早上亦應避免「宿醉酒駕」，以免影響駕駛安全。

(中時 )