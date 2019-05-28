明華園總團創團90周年，繼《龍城爭霸》之後，再推出第二檔大戲《皇上有喜》，將於本周末5月31日、6月1日，於嘉義縣表演藝術中心登場。

《皇上有喜》由國家文藝獎得主陳勝國擔任編導，故事說的是王位爭奪戰，他以詼諧逗趣的方式，描述一位有權勢的父親對孩子的期待，以及如何「因材施教」。

陳勝國表示，這是一部為總團量身打造的作品，「傳統戲裡面很重要的三個角色，小生、小旦和小丑，明華園總團有孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在三位深演員坐鎮，讓《皇上有喜》變得更加有趣。」

陳勝國提及，如果只讓小生演小生、小丑演小丑、小旦演小旦，沒法展現資深演員功力，他安排讓孫翠鳳飾演「亦生亦丑」的憨厚太子、鄭雅升飾演「忽男忽女」的番邦公主、陳勝在飾演「亦丑亦生」的七品縣官。

總團長陳勝福表示，《龍城爭霸》是為青年演員而作，《皇上有喜》則是讓資深演員回歸傳統大戲。此外還有戲齡20年以上的青年演員陳子豪、李郁真、晨翎等同台演出。《皇上有喜》演出時間為5月31日晚上7點半，6月1日下午2點半，地點在嘉義縣表演藝術中心。

(中時 )