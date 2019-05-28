有別於以往在水田種菱角，官田國小師生嘗試採用乾式種植法。（劉秀芬攝）

有別於以往在水田種菱角，官田國小師生嘗試採用乾式種植法。（劉秀芬攝）

最近這一波梅雨帶來的連續雨勢，台南市官田國小師生28日趁著短暫見晴空檔，在官田農會四健作業組、食農老師許玉燦協助下搶種菱角。今年官小首度利用乾式種植方式，種完再淹水灌溉，整個過程花了將近1個小時才大功告成，學生們都覺得好有趣。

官田國小校長王全興說，官小有兩座幸福農場，其中一座是水稻與菱角是輪作，日前六年級小朋友種的一期稻作已收割，換由五年級36位小朋友上場種菱角，連另一座原本種植芋頭、茭白筍的農場也改種菱角，擴大栽種的面積，讓孩子能夠細心觀察和學習如何種植出無毒且品質優良的菱角。

許玉燦表示，為了方便小朋友種菱角，因此以「乾式」方法種菱角，學生在土裡挖洞，將菱角植株放進去後填土壓實，隨後立即淹水灌溉。但許玉燦也說，這是因為連日下雨泥土溼爛，加上陰天陽光較弱不會把菱角植株曬傷，才能以此方式種植。

由於不用像以往身穿青蛙裝厚重與不舒服感，所以學生都說輕鬆多了，還有不少學生還都是第一次看到白色的菱角花，覺得很新奇。王全興說，參加的學生都是初體驗，雖然滿頭大汗但相當高興，因為難得有機會在乾涸田裡種植菱角，這大概是官田國小才有的體驗。

(中時 )