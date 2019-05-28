韓國鮮肉宋讚養曾來台發展當藝人，上遍不少節目，到近期他消失在螢光幕前，今（28）日他在網路上PO出影片，沒想到他已回到韓國，原因是他在台灣遇上了恐怖經紀人，不只詐騙他錢財，甚至逼迫他拍了裸體照片與影片，在他發現有異時，威脅他如果說出去就會把裸照跟影片散播出去，還檢舉他的工作證問題，讓他不能在台工作只能回韓國。

宋讚養表示，來台後遇到一位自稱可以幫助他的經紀人，沒想到對方是有企圖接近他的，甚至誘導他拍下裸照與裸體影片，威脅他不聽話就散播。（圖／翻攝自宋讚養影片）

宋讚養在Youtube上po出影片，自白自己這段時間消失的原因，「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」。他表示2年前他來到台灣時，因為小時候曾住過台灣，所以他對台灣相當放心，就這樣他在網路上認識了一位號稱可以幫助的韓國混血男子，說可以幫助他並成為他的經紀人。

宋讚養表示，對方騙了他幾十萬，甚至誘導他拍下裸照並威脅他。（圖／翻攝自宋讚養影片）

沒想到這個男子根本不是韓國混血，甚至辦了一個假帳號假裝自己是娛樂公司老闆，來騙他拍攝裸體寫真及影片，直到他察覺有異，對方還威脅恐嚇他如果不聽話就要把裸照散播出去，還拿了他幾十萬元，再用的他經紀人身分做壞事，騙了很粉絲的錢，現在的他表示他很想回台灣，因為他愛台灣。

宋讚養自白影片

(中時電子報)