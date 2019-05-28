外交部今天發佈新聞稿指出，外交部長吳釗燮伉儷應邀率團於5月28日至31日訪問我加勒比海邦交國聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞三國。

蔡英文總統上任至今已經出訪6次，足跡踏遍四大洲，目前僅剩太平洋友邦吉里巴斯以及中美洲加勒比海友邦海地與「三聖」尚未造訪。蔡總統下半年預料還有一次出訪行程，目標就是加勒比海地區。

外交部表示，吳部長伉儷此行將分別拜會聖克里斯多福及尼維斯總督席頓(Sir Tapley Seaton)及總理哈里斯(Timothy Harris)、聖文森國總理龔薩福(Ralph Gonsalves)及聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)，以及各該國外長等重要政府官員，就強化雙邊合作關係等共同關切事項深入交換意見。

外交部指出，此行是吳部長任內首度訪問加勒比海「三聖」友邦，三國政府對吳部長伉儷率團到訪至表歡迎並將隆重接待，充分彰顯與我友好堅定情誼。訪問期間，吳部長一行將視察我國與三友邦重要雙邊合作計畫推動情形，包括視察聖克里斯多福及尼維斯的Pinney’s Beach景觀生態公園、共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮，以及與聖文森國簽署捐助警備用車議事錄等相關活動。

外交部強調，聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞三國與我國邦誼篤睦，雙邊合作計畫成果豐碩，並全力支持我參與各項國際組織推案。吳部長伉儷此行赴訪將有助進一步提升我與三友邦友好邦誼及合作關係。

(中時 )