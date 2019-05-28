陸軍542旅中型戰術車發生撞棄崗哨意外，4名傷勢較重的兵士經送東元醫院救治後，準備轉送龍潭804醫院。（羅浚濱攝）

陸軍第六軍團裝甲第五四二旅28日下午進行漢光演習時，一輛中型戰術輪車突出意外，撞上路旁的廢棄崗哨，導致15名官兵受傷送醫，其中至少2人骨折，並無生命危險，目前送往東元醫院的官兵也將轉往桃園國軍醫院治療。

六軍團少將政戰主任陳育琳指出，這起意外發生在下午4點許，一輛中型戰術輪車不慎撞到路旁廢棄崗哨，為了慎重起見，車上官兵全數送醫，均無生命危險。由於這幾天都在漢光演習，操練不同科目，今天所發生的意外是在操練告一段落時，回到到駐地途中所發生。

軍方也指出，意外為擦撞並未翻覆，目前仍在調查這輛戰術輪車的服役年限，以及事故的發生原因，目前已知受傷官兵官兵一名腹部挫傷、一名左大腿骨骨折、一名左小腿脛骨骨折與誹骨折、一名左氣胸與肺挫傷。

而此次發生意外地車輛為國防部為汰換老舊美製M35二噸半軍用卡車，國軍所生產四千餘輛中型戰術輪車。中型戰術輪車具備四輪傳動、5600公斤的載重量，性能強大，此外，全車以電子控制為主，且具備情資系統為其獨創特色，勤前可自我預測功能，降低行車之危安因素發生。

542旅湖口營區28日下午在漢光演習操練科目告一段落後，一輛中型戰術輪車不慎撞上路旁廢棄崗哨，導致15名官兵送醫。（莊旻靜攝）

(中時 )