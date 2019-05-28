清海國中與弘道老人基金會一起舉辦包粽活動。（陳淑娥攝）

端午節即將來臨，台中清水區清海國中的學生，因阿嬤腰椎受傷後就無法再包粽子給家人吃，她跟老師說想學包粽給阿嬤吃；長青快樂學堂的老寶貝28日傳授包粽手藝給學生，老少一起動手包粽，展現出共學的樂趣！

弘道老人福利基金會台中服務處主任陳國慶表示，2015年起與清海國中合作，成立清水長青快樂學堂，28日攜手舉辦端午包粽活動，更將美味粽子贈送給弱勢家庭及長輩。

國二生吳若綺參與代間互動，日前曾表示她的阿嬤腰椎受傷後，就無法再包粽子給家人吃，很想學習包粽給阿嬤吃；高同學則說，雖然花錢就可以買到口味多元的粽子，但她非常想念阿嬤包粽的味道！

清水長青快樂學堂的老寶貝，熱心傳授年輕學子包粽手藝，許多學生都是第一次嘗試，米飯及餡料總是拿捏不準，有的包起來奇形怪狀、有的還爆漿，引起陣陣的歡笑聲。

清海國中校長賴勝豐指出，老少共學是歐日正積極推動的學習模式，清水長青快樂學堂的加入，除活化校園閒置空間，世代間的交流與長者不老的學習精神，更激勵學生學習及對生活的熱情。

(中時 )