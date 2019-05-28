台南市農業局推出台南84廊道跨域串連農村三部曲旅遊，邀民眾深度體驗地方風景、文化、物產特色。（劉秀芬攝）

左鎮公舘社區以二寮日出美景聞名，社區研發的萬壽菊茶，細聞有百香果清香，由社區自重自產自銷、不噴灑農藥。（劉秀芬攝）

下午北門井仔腳送夕陽，早上左鎮二寮觀日出，可說是台南跨年最夯活動，以此為概念，台南市農業局6月將推出台南84廊道跨域串連農村三部曲旅遊，藉由台84線東西向快速公路，串聯這兩景點間農村再生社區，辦理2天1夜深度體驗行程。

由稻荷咖工作坊主辦的2天1夜體驗行程，將於6月15、16日首次推出，主打北門井仔腳鹽田夕陽、社區產業及左鎮二寮曙光日出等三部曲。

遊客首日可欣賞濱海社區的漁村風光、鹽田賞夕陽、體驗剝牡蠣、享用鹽鄉風味餐，當晚利用台84線東西向快速道路直達玉井，入住左鎮晨曦山莊。

次日早上出發到二寮賞曙光，接著到玉井望明社區體驗香草栽種、愛文山社區體驗芒果乾製作，再到楠西密枝果農之家享用水果風味餐，漫步桃花心木林生態步道，再動手DIY桃花心木叉子，帶回獨一無二紀念品。

台南市農業局表示，台南市幅員廣闊，有山、有海、有平原，而台84線東西向快速公路西起北門、東至玉井，串聯濱海、平原及山區，使區域間交通更為便利，有助於跨域整合及增加民眾旅遊可及性。

而北門至左鎮間沿線農村社區眾多，各具特色，除了2天1夜遊所安排行程，其他例如北門永隆社區井仔腳瓦盤鹽田、將軍社區地利小食綠蘆筍風味餐、將軍青鯤鯓社區青山漁港魚貨拍賣、佳里延平社區黑糖製作，都值得民眾順道去深度體驗。

(中時 )