全新單光子斷層掃描儀28日在黃瑞仁（左起）、核子醫學部主任劉嘉儒、副院長劉宏輝、馬惠明、顧問林宏茂、副院長林昭維等人一起按鈕啟用。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院自行斥資3000萬元購置「單光子斷層掃描儀」，以利病人做心導管檢查之前最仔細的檢查，比台大總院採購還快一步。院長黃瑞仁表示，2004年迄今，從借用友院設備、廠商到院營運，終於有能力自購全台最高等級的機器。

黃瑞仁表示，單光子斷層掃描儀對檢查心臟非常重要，心導管檢查有千分之一的重大併發症，做心導管之前必須做詳細的非侵入檢查，以確定病患是否罹患冠狀動脈心臟病。

2004年起臺大雲醫建立雲林本地的心導管團隊，單光子斷層掃描儀昂貴，前二、三年是到大林慈濟去做檢查；黃瑞仁表示，臨床上有時病程比較急等不了，後來改以BOT案請廠商建置儀器，2008年迄今做過3萬8000人次的造影。

黃瑞仁說，做心導管檢查之前的各種非侵入式檢查，根據臺大總院調查，70％是靠心臟核子醫學判斷，亦即仰賴單光子斷層掃描，靠運動心電圖判斷僅占15％到20％，雲林縣病患年紀大，有時根本跑不了2分鐘。

他表示，最新儀器可縮短檢查時間，影像更為清晰，該院有能力購置，便不考慮中低階的，直接買全台最頂級的，臺大總院也在等雲林分院的使用心得。

全新單光子斷層掃描儀28日在黃瑞仁、副院長馬惠明、劉宏輝、林昭維、核子醫學部主任劉嘉儒等人一起按鈕啟用，開啟心導管檢查的新頁。

(中時 )