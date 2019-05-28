朱立倫到七股十份聽取漁民陳情漁電共生對產業及環境的衝擊。(莊曜聰攝)

前國民黨主席朱立倫的全台行腳之旅28日來到台南，一連串拜訪行程後，他前往七股與養殖漁民會談，針對近期政府推行的能源政策「漁電共生」在當地碰壁，遭漁民質疑會影響生計、生態等情形，朱立倫說，政府極力推動綠能，但應該重視地方需求及權益，他也建議綠能專區應該排除包括黑面琵鷺保護區在內及周邊可能的覓食、活動範圍。

漁電共生議題在台南發酵，七股區三股、十份一帶漁民多以淺坪式魚塭養殖文蛤，漁民認為無論是架設立柱式或浮棚式太陽能光電板都不適合，對產量及是否產生汙染都沒有完整評估，讓漁民不安，加上財團「圈地」也讓租金上揚，相對成本提高，甚至能否繼續養殖都是問題，加上鄰近黑琵保護區，地貌改變恐對候鳥生態造成影響。

朱立倫說，他特別來了解黑面琵鷺的生態環境，並關心這些在地漁民的權益，黑面琵鷺在這裡過冬、棲息，是個好地方，他強烈建議光電專區應該排除黑琵保護區及周邊的活動及覓食區域，留下一片淨土，也希望中央跟地方政府都能正視漁民的理性訴求，他也會請國民黨團來支持這些漁民及生態保護工作者。

(中時 )