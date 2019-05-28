挾著今年4座挑戰賽雙打冠軍之威，台灣男網好手「A鵬」謝政鵬雙打世界排名升到65名生涯新高，和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）首次進軍法網男雙會內賽，今天第一輪以6：3、6：4淘汰大會第16種子美國克拉吉塞克（Austin Krajicek）/紐西蘭西塔克（Artem Sitak），進帳個人生涯首場法網大滿貫勝利。

謝政鵬過去曾參加過澳網、溫網男雙賽事，今年和朗卡特搭配成績不錯，積攢更多世界排名積分，讓排名扶搖直上，因此獲得法網男雙會內賽資格，首輪雙方幾乎都是穩守發球局，但A鵬和朗卡特在第一盤第6局和第二盤第9局各把握一次機會關鍵破發，且面臨破發點都能成功守下，是台灣男將睽違7年首度在法網男雙告捷。

法網賽前，謝政鵬的姐姐謝淑薇上周在臉書粉專為弟弟打氣，恭喜弟弟排名刷新台灣男雙紀錄，稱讚弟弟很厲害，就算擁有的經費比較匱乏，常常要比賽一結束就趕去另一個俱樂部教球，或是在趕到另一處帶人打業餘賽，藉此來賺到世界各地比賽的旅費，並感性說道：「人生不管怎麼樣，都能活出自己的色彩，只是你要付出多少來換取你的夢想而已。」

單、雙打兼項的謝淑薇，今天凌晨女單首輪過關後，明天預計要一日兩戰，女單第二輪對上世界排名第69的德國選手佩特科維奇（Andrea Petkovic），女雙第一輪則和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）迎戰美國組合桑琪士（Maria Sanchez）/穆罕默德（Asia Muhammad）。

(中時電子報)