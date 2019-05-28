動保人士的臉書抨擊雲林縣府動植物防疫所不應當天抓當天撲殺，但縣府斥責圖文與實情不符。（周麗蘭翻攝）

斗六市江厝里因屢有民眾遭流浪狗咬傷、追跑，要求雲林縣動植物防疫所抓狗，防疫所23日會同里長等人捕3隻狗進行「人道處置」，事後引起網友與縣府對槓。防疫所澄清，當天獸醫師評估3隻狗不適合被認養，進入收容所也不適合管養，而決定進行人道處理。

縣議員黃文祥28日舉證臉書貼文，質詢動植物防疫所長廖培志是否真有把3隻狗安樂死？廖回答「是」，但狀況和網友描述「母帶子3隻狗」不同。

動植物防疫所廖培志指出，去年底開始接獲里長反映流浪狗很多，會勘發現有人餵養，因此建議里長與餵養人溝通；但今年1月到4月陸續有民眾被咬傷，里長5月函文防疫所有人受傷，並附驗傷單、當事人簽名等相關證明文件，希望防疫所協助捕捉。

廖培志說，23日在里長、市代表、被咬的2人到場指認，獸醫師考量狗兒長時危及公共安全加上證據明確，即使進入收容所也不適合管養，也不適合被認養，做了人道處理的決定。

廖培志表示，依據動保法第12條，動物對人民的生命安全常常造成危害，在動保人員以及獸醫師第一現判斷以及相關作業的配合之下，是可以執行安樂死的。

他解釋，網友Po文並非當事母狗與小狗照片，卻引起廣大網友誤會「母帶子」3狗被安樂死，縣長得知很關切，該所回報縣長網路貼文不實。

張麗善表示，這次如有處理不當之處會嚴加檢討， 也一定會遵守法令，每條生命都非常寶貴，值得得到最大的尊重。雲林縣沒有動物收容所，仍希望有友善的環境可安置，已經找了幾塊地進行規畫。

(中時 )