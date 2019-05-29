「柚子茶飲」老闆娘黃靖雯因不想再用果糖煮茶，7年前決定放棄品牌自己經營，她不惜成本也不怕費工，堅持改熬煮砂糖來保障消費者的飲用安全。（謝佳潾攝）

從1杯金桔檸檬就能看見「柚子茶飲」老闆娘黃靖雯的用心，不僅水果出自自家果園，還使用煮過的話梅來溫和酸度。（謝佳潾攝）

位在長治鄉的「柚子茶飲」在地經營10年，原先是間加盟飲料店，後因老闆娘黃靖雯不想再用果糖煮茶，7年前決定放棄品牌自己經營，她不惜成本也不怕費工，堅持改熬煮砂糖來保障消費者的飲用安全，且從1杯金桔檸檬就能看見她的用心，不僅水果出自自家果園，還使用煮過的話梅來溫和酸度。

黃靖雯指出，10年前開始經營飲料店時，是加盟品牌飲料店，不僅所有的原料都來自總公司，調製過程也要遵守總公司，而那時她發現到「果糖問題」，她越做越覺得不對勁，一直反覆問自己用果糖煮出來的茶飲敢給親朋好友喝嗎？

為此，黃靖雯想著是否要放棄加盟、改自己經營，但又因市場有品牌迷失，一度掙扎不已，但最後她決定脫離總公司，相信靠「品質」一定能打出天下。而後，她重開「柚子茶飲」，不僅堅持不再用果糖改以熬煮砂糖，水果也要用自己種的，且若因量不夠要叫貨，也一定買大廠有保證的。

「雖然成本變高又費工，但是賣得很安心！」黃靖雯不諱言地說，自己的堅持確實讓自己變得好忙，如要賣出1杯金桔檸檬，不僅要先熬煮砂糖、還要煮話梅，藉此來溫和金桔檸檬的酸度，而這一做法雖費工，但也深深抓住客人的口味，除回流率高外，他們還稱喝不慣其他家的。

她開心地說，聽到這些評論，知道自己成功了，雖然現在沒有品牌支持，但是生意也沒因而下滑，反而獲得不少好評，大家都是因為知道「柚子茶飲」料好實在才會上門光顧，這就是肯定。

店名：柚子茶飲

地址：屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路190-3號

電話：08-7239900

營業時間：上午9點至晚上9點30分／星期日－早上9點到晚上6點30分，全年無休

售價：金桔檸檬1杯30元（大杯）／40元（胖胖杯）

(中時 )