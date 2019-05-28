龍華科大106學年起舉辦程式設計實作競賽，強化學生AI時代資訊必備技能。（賴佑維翻攝）

龍華科大舉辦程式設計實作競賽，強化學生資訊教育知識與技能，提升學子職場競爭力。（賴佑維翻攝）

「程式設計」是新世代溝通能力，也是AI人工智慧時代必備技能， 龍華科技大學105學年度起，將「程式設計概論」列為一年級必修課程，106學年更開始舉辦程式設計實作競賽，每個修課班級必須派人出賽，107學年度除了舉辦競賽外，還增加會考項目，將「程式設計概論」納入期末考統一施測，讓學生為迎接AI時代做準備。

龍華科大校長葛自祥表示，未來10到15年內，大量、重複性的工作，都可能慢慢被AI取代，但需創意、提供個人性與技術性服務的工作仍會留存，若各科系學生都具有程式設計能力及AI基本素養，就能找到創新創業機會，在未來職場中佔有一席之地。

因此，龍華科大為培養學生程式設計及邏輯思考能力，除資訊相關領域系所原有的程式設計相關課程外，也於全校大一增設「程式設計概論」2 學分必修課，並針對非資訊相關科系學生，以寓教於樂方式設計課程，提升學生學習動機及培養問題解決能力，強化學生AI時代資訊必備技能。

而從106 學年度開始，學校更舉辦「程式設計實作競賽」，依照同學修讀系別，區分資訊類及非資訊類，由各班任課老師於每班遴選小組參賽，資訊相關科系每班推派3組，非資訊相關科系每班推派2組，並邀請校外專業評審進行評選，透過競賽訓練學生基本程式設計與實作能力，實踐課程「做中學」的理念，進而發揮創造力。

(中時 )