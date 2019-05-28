台中市寵物商業同業公會理事長江和樹揭露非法養殖場飼主落跑留下滿屋被餓死的狗屋慘照。（江和樹提供）

台中市驚傳10多隻名犬活活被遺棄、且餓死在公寓大樓的慘事。台中市寵物商業同業公會理事長江和樹28日PO出寵物犬被關在籠內、慘遭餓死的恐怖照片，他表示，疑似非法飼主租屋經營繁殖場，最後卻落跑，導致名犬遭遺棄並餓死，直到散發出屍臭味，才被發現。

江和樹表示，這起虐狗事件發生在北區一棟公寓大樓內，一名周姓男子今年在此租屋後疑似設置非法繁殖業場，在屋內用鐵籠飼養了10多隻貴賓犬、馬爾濟斯等名犬，但4月間周男不知何故搬家，卻留下10多隻狗兒無人理會，被活活餓死在屋內。

江和樹說，狗狗被餓死都無人知道，直到傳出臭味才發現，房東聘請請清潔公司員工處置可憐的狗屍，清潔人員清理前先拍照，且越想越不對，才向他爆料，因驚覺事態嚴重，希望動保處能積極調查，把非法養殖場揪出來，千萬不要讓民眾誤會、而把矛頭指向合法繁殖場。

江和樹強調，合法寵物繁殖場都一定要申請，繁殖的場所也有一定的標準，必須經過相關單位勘查評估後才會核准設立，所有繁殖的寵物都有寵物登記並植入晶片，目前全台中市有293家合法的寵物繁殖場，定期接受稽查，絕對不會有虐狗的情形。

台中市動保處副處長林儒良表示，接獲通報後，將根據現有資料，著手展開調查，並將向警方報案，希望找出失蹤的周姓男子、釐清情況。B

台中市寵物商業同業公會理事長江和樹28日在臉書公布滿屋寵物犬被關籠內餓死的恐怖照片。（翻攝自江和樹臉書）

(中時 )