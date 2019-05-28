台中市驚傳10多隻名犬活活被遺棄、且餓死在公寓大樓的慘事。台中市寵物商業同業公會理事長江和樹28日PO出寵物犬被關在籠內、慘遭餓死的恐怖照片，他表示，疑似非法飼主租屋經營繁殖場，最後卻落跑，導致名犬遭遺棄並餓死，直到散發出屍臭味，才被發現。
江和樹表示，這起虐狗事件發生在北區一棟公寓大樓內，一名周姓男子今年在此租屋後疑似設置非法繁殖業場，在屋內用鐵籠飼養了10多隻貴賓犬、馬爾濟斯等名犬，但4月間周男不知何故搬家，卻留下10多隻狗兒無人理會，被活活餓死在屋內。
江和樹說，狗狗被餓死都無人知道，直到傳出臭味才發現，房東聘請請清潔公司員工處置可憐的狗屍，清潔人員清理前先拍照，且越想越不對，才向他爆料，因驚覺事態嚴重，希望動保處能積極調查，把非法養殖場揪出來，千萬不要讓民眾誤會、而把矛頭指向合法繁殖場。
江和樹強調，合法寵物繁殖場都一定要申請，繁殖的場所也有一定的標準，必須經過相關單位勘查評估後才會核准設立，所有繁殖的寵物都有寵物登記並植入晶片，目前全台中市有293家合法的寵物繁殖場，定期接受稽查，絕對不會有虐狗的情形。
台中市動保處副處長林儒良表示，接獲通報後，將根據現有資料，著手展開調查，並將向警方報案，希望找出失蹤的周姓男子、釐清情況。B
(中時 )
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