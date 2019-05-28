李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院會昨進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突，但最終人事案仍以65張同意票通過。對此，李進勇隨即在臉書Po文表示，感謝行政院長蘇貞昌的信賴，賦予重大責任，而對於過程中引起朝野對立甚至衝突，「身為當事人，我內心實在過意不去」。

李進勇指出，中選會主委人事同意權案，歷經立法院3個多月的審查，終於在院會經投票通過，而此案主要爭點，就是以自己過去的黨政背景，是否適任獨立機關的中選會主委。他接著強調，如同自己堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定、全力以赴，讓相信自己的委員不致失望，讓存疑的委員可以放心。

李進勇還說，感謝蘇貞昌的信賴，賦予重大責任，也感謝立法院長蘇嘉全及副院長蔡其昌主持院會的辛勞，並感佩審查過程中所有參與委員的付出，「我要表達由衷的敬意」。他最後向中選會及全國選務機關同仁喊話，「大家辛苦了，讓我們捲起袖子，為辦好選務而努力！」

(中時 )