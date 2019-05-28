李行帶電影《寒單》導演黃朝亮、演員鄭人碩、楊貴媚前往北京，27日進行兩岸影展放映及映後座談，金馬影后楊貴媚就在座談會上透露，原本自己是要演阿嬤的角色，後來劇組找來陸弈靜，她才降輩分改演出媽媽，還因為當天跟鄭人碩穿情侶裝，笑稱未來要再更年輕一階，兩人做一回情侶。

兩岸影展映後座談。

楊貴媚說：「我下次也要跟人碩要演情侶，不過他演什麼都來真的。」黃朝亮在一旁補槍：「來真的妳不是更高興！」鄭人碩聽完則在一旁偷笑，也分享自己在片中演出毒癮發作，是參考朋友過往的真實經歷。

繼4月北京電影節後，27日已經是《寒單》第二次在北京放映，現場累積不少影迷，映後座談反應熱烈拖到將近1小時才結束，會後更有大批粉絲排隊找鄭人碩、楊貴媚簽名。

導演李行與影后甄珍。

另一場放映暨座談則是李行執導的經典電影《心有千千結》，現場甄珍及楊貴媚兩位影后均出席，李表示電影有點久遠了，放映畫質不太好，並哽咽感謝：「大陸有在幫這部片做數位修復，謝謝大家幫忙保留影片。」甄珍則說自己息影多年大家可能不認識她，但能在闊別40年後再以影人身分赴陸，還是相當開心。

接著兩岸影展在28日上午進行兩岸電影論壇，其中一位任職中國藝術研究院影視所的副所長形容：「以前兩岸影展李行像是帶了一批侯孝賢來，近年則像是帶了一批朱延平。」大陸影人對台灣的類型片讚譽有加，像是《紅衣小女孩》系列就被熱烈討論，被稱「看到心裡發毛」，而此次赴北京放映的台片座位全數售罄，當中《狂徒》及《寒單》更額外加開場次。

(中時 )