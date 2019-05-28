民進黨29日將召開中執會，中執會前夕，傳出蔡賴已會面。總統蔡英文初選發言人阮昭雄今（28）日證實兩人有見面，但內容細節不清楚，總統的想法一直都是希望團結勝選。

今天傳出，蔡賴下午已會面。蔡陣營發言人阮昭雄證實，兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。

賴清德行動辦公室則說，賴清德與蔡總統下午確實有見面，但對於兩人談話的內容目前還不清楚，賴清德一直希望民進黨的黨內初選能有圓滿進展。

而根據《放言》獨家報導，蔡英文、賴清德今日下午會面，是由一位雙方都熟識的友人牽線，地點就這位朋友在陽明山得家中進行，時間約於下午二點到四點左右，且在場沒有黨內人士參與。報導引述賴陣營身邊人士的說法，結束會面後，賴清德表情嚴肅，並沒有跟親信幕僚討論會面內容。

《中評網》也報導，蔡英文今天清早6點多在彰化視導「漢光35號」演習實兵操演，馬不停蹄，回台北後即與賴清德見面。

按民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

據《中央社》報導，民進黨主席卓榮泰今天稍早接受媒體訪問提到，明天中執會，「大家都希望儘快把這件事情定下來」，任何一方、包括民間，也希望趕快把時間定下來，「我們也是朝這方向努力」。

卓榮泰說，他心理沒有任何預設的打算，但他認為「明天一定要有一個方法出來」，一個大家認為可以接受的方法。

(中時電子報)