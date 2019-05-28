小蘋果與朋友在超市合影。(取自微博)

小蘋果昔日與汪峰、章子怡合影。(取自微博)

大陸女星章子怡2015年和歌手汪峰結婚近4年，兩人育有3歲女兒「醒醒」，其實汪峰還與前女友葛薈婕生下14歲女兒「小蘋果」汪曼熙，而章子怡也對小蘋果視如己出，曾在實境秀上透露對小蘋果的心疼：「我很心疼『小蘋果』，（從）骨子裡心疼『小蘋果』。」

小蘋果坐姿豪邁。(取自微博)

然而女大18變，14歲的小蘋果多張近照近日在陸網瘋傳，照片中綁著丸子頭的小蘋果塗著口紅與朋友在超市買東西，一雙長腿超吸睛，女人味爆棚，令網友驚艷狂讚，「繼承了她媽媽的美貌」、「遺傳了好基因啊，想不漂亮也不可能啊」、「怎麼感覺大女兒更像章子怡」、「漂亮 不過看著不像14的」、「你告訴我14歲？」。

不過小蘋果就疑似不想讓照片曝光，昨晚被粉絲發現她火速將微博上的內容清空，微博粉絲團也公告：「熙熙本人已清空微博以及DY所有內容，ins帳號雖然未清空，站站再次呼籲所有已知熙熙ins帳號的朋友，不傳播熙熙ins帳！！！不傳播熙熙ins更新內！！請大家千萬不要讓yxh（營銷號）知道ins帳號，以免yxh再次搬運。」

(中時電子報)