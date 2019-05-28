端午連續假期即將來臨，桃園警方也推出交通疏導計畫。（賴佑維翻攝）

端午節連續假期即將來臨，桃園市警察局推出交通疏導計畫，呼籲民眾前往熱門地點，利用替代道路，以免掃興。也確保端午連續假期轄內行車順暢，提升行車安全。

警方表示，要前往小人國、六福村等熱門遊樂區，請前往的遊客多加利用龍潭區新龍路等替代道路，另前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等壅塞路段，可改道「台7乙線」、「復興路經台3線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路往三峽，可接三鶯交流道往北，或利用「石門水庫環湖道路」往龍潭交流道方向往南，可以節省不少塞車的時間。

另外平鎮系統交流道南下匝道將於6月7日實施全日封閉管制，請用路人提早規畫改道路線。為有效提醒駕駛人，市警局交通警察大隊於警察廣播電臺宣達重點交通時段及路段，並運用LINE群組隨時掌控轄內交通狀況，利用即時監控影像，即時掌握查報路況，提供即時路況資訊予警察廣播電台，讓各用路人知悉桃園路況，避開車多路段。

交通警察大隊大隊長陳世寶再次提醒各位駕駛人，請配合警方相關交通管制措施，以提供用路人順暢、安全的交通環境。

(中時 )