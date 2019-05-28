王景春（左）與詠梅拿下柏林影展最佳男、女演員獎座。

台北電影節28日公布重量級開閉幕片，開幕片為甫於坎城影展「一種注目」單元首映掀起話題的《灼人秘密》，除了片中3姝吳可熙、宋芸樺、夏于喬外，昨也公布同片演員名單，包含施名帥、湯志偉、李李仁、謝盈萱、黃尚禾、鄭人碩等眾多實力派演員。

導演趙德胤表示從2012年到現在，這已是他第8次參加台北電影節了，非常開心《灼人秘密》能獲選為開幕片，能在古蹟中山堂放映更是別具意義，「先前《冰毒》也曾在中山堂放映，聲光效果非常的好，讓我印象深刻。」而同樣參與過多次台北電影節的吳可熙也難掩興奮之情，表示這部片除了是她挑戰編劇工作，在演出上也嘗試了許多過去從未有過的表演方式。

閉幕片則是大陸導演王小帥的最新力作《地久天長》，片中飾演夫妻的王景春和詠梅演技打動人心，在首映後口碑好評不斷，也讓他們攜手拿下今年柏林影展最佳男女演員的殊榮。《灼人秘密》將於6月27日晚間在中山堂放映；《地久天長》7月9日晚間在中山堂舉辦台灣首映，王小帥也將隨片出席與觀眾分享創作歷程。

(中時 )