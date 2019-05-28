端午佳節將至，行政院消保處表分別針對今年量販店、超市與便利商店粽子價格進行訪查及預購型錄檢視，經與去年相較，約6成7價格持平或下跌，3成3上漲，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為基本工資上漲。

消保處去年統計，有7成6粽子價格持平或下跌，但有2成4漲價，漲幅多在2成以下，與去年相較，今年漲價幅度雖相近，但漲價的業者明顯變多，民眾消費時可能要貨比三家。

主持會議的行政院副院長陳其邁表示，端午節各項物資供應充足，無論是粽子或所需食材價格多屬平穩。陳其邁也請農委會、行政院消保處等單位，全力調節端午節民生物資供需，並嚴密監控相關物資市場行情，若發現異常，應即時查處，確保國人歡度端午佳節。

在聽取農委會及行政院消保處「端午節民生物資價格情勢與因應」報告後，陳其邁表示，對於端午節前需求可能增加的各類農產品，以及受0517豪雨影響的蔬菜產品，請農委會持續監控市場行情變動，加強執行各項調配供應措施。

陳其邁強調，農委會應持續密切監控豬肉產銷供需，加強端午節前調配毛豬上市供應數量，穩定產銷供應秩序及價格，充裕國人所需；另由於中國大陸非洲豬瘟疫情造成豬隻嚴重損失，未來恐造成國際性豬肉短缺與漲價，進而可能推升國內豬肉價格，農委會也應持續掌握國內外豬隻與屠體的產銷變動情形，並適時提高國內豬隻生產與自給率以為因應。

農委會則表示，各項農產品節前供應情況，包括糯米、香菇及花生仁、蔬果、畜產及水產，評估都足敷端午節市場需求。

(中時 )