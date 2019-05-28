由地表最強悍大叔馬東石領銜主演，攜手韓國實力派演員金武烈及金成圭共同演出的動作片《極惡對決》即將在台上映，韓國片方得知馬東石深受台灣粉絲喜愛，決定將亞洲地區的唯一宣傳獻給台灣，導演李元泰將率領馬東石於6月18日來台為電影造勢，馬本人更是迫不及待說：「非常期待跟熱情的台灣粉絲們見面。」

而電影先前在坎城獲得廣大好評，就連電影潛力也被好萊塢巨星席維斯史特龍看中，重金買下翻拍版權，身為男主角的馬東石也將首度進軍好萊塢，親自擔任監製並主演本片，他開心地表示：「當我還是個孩子時看了電影《洛基》，才開始接觸到拳擊，席維斯史特龍帶給我很多啟發，從他身上獲得很多靈感，所以我想拍一部可以給別人帶來希望的電影。」

馬東石在片中扮演聞風喪膽的角頭老大，開拍前他為了讓觀眾能快速感受角色的兇狠形象，特地向導演李元泰提議打「人肉沙包」的橋段，馬解釋：「為了展現老大的殘酷個性，讓觀眾產生緊張感，便想到練拳這個畫面，但又覺得只單純練拳無法突顯出角色狠勁，所以才跟導演提出了這個主意。」

馬東石也為戲裸身畫上霸氣刺青，身上的刺青圖騰邀請專業美術花費1個多月時間設計出40個方案，最後決定以韓國鬼怪、風景畫等東方形象為主軸。電影6月21在台上映。

(中時 )