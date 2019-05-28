台北市長柯文哲去年聲稱要在大安森林公園打造咖啡廳，讓該景點成為旅客必訪，市議員苗博雅28日質疑，這樣的政策與公園生態經營管理互相矛盾。北市公園處長陳榮興對此強調，還未確定要蓋咖啡廳，將辦地方說明會徵求民眾意見。

大安森林公園是大台北民眾遊憩知名景點，柯文哲2年前曾說要規畫咖啡廳，去年在國際咖啡節活動上還宣布將打造非去不可的咖啡廳。

苗博雅今天在議會工務部門質詢指出，大安森林公園面臨外界所指的土壤不足、受地下停車場影響等問題，使樹木無法長成森林，市府官員也認為觀光客多是原因之一，市府曾估計需投入10年3億元改善土壤、排水設施，但實際上市府並未執行計畫，如今還要做咖啡廳BOT，根本就與生態公園定位背道而馳。

她說，市府將在6月6日舉辦地方說明會，內容指出要在大安森林公園內興建附屬輕食服務、咖啡廳設施，促進永續發展，提升休憩品質，並吸引外地旅客來訪，帶動當地觀光及就業機會。

苗博雅質問官員，一個咖啡店要怎麼增加就業？該構想粗糙且莫名其妙，原先柯文哲想像是民眾散步至公園內可在咖啡廳休憩，但公園處委託顧問公司找到的預定地，位在信義路、建國南路口，形同就近讓廠商在大馬路旁邊開店。

對此，陳榮興回應，北市府內部討論尚未確定要做BOT咖啡廳，細節也都還沒定案，公園處將於下月6日在大安區公所辦地方說明會徵求民眾意見。

(中時 )