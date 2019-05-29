高雄捷運岡山路竹延伸線已列入前瞻基礎建設，立委邱志偉日前邀集交通部相關單位舉辦進度說明會，邱志偉服務處指出，路竹延伸線行經岡山農工、本洲工業區、高雄科學園區等站至湖內大湖台鐵車站，全長11公里，總經費272億元，預計將於2025年完工。

高市府捷運局官網資料顯示，行政院2017年4月核定通過前瞻基礎建設軌道建設「高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段」及「高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段」計畫。

岡山路竹延伸線分兩階段進行，第一階段為捷運紅線之R24站至台鐵岡山車站，長約1.46公里，設置一座車站。第二階段自岡山車站起，止於台鐵鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），設置7座車站，全長約11.63公里。

邱志偉表示，捷運路竹湖內延伸線是前瞻基礎建設計畫中軌道建設的重點項目，也是高雄綠色公共運輸路網的重要環節，他期盼能滿足市民的交通需求，打通北高雄交通的任督二脈。

服務處指出，岡山路竹延伸線（第二階段）起點銜接一階岡山車站，行經岡山農工（RK2）、本洲工業區（RK3）、高雄科學園區（RK4）、高苑科技大學（RK5）、路竹市區（RK6、7），終點站鄰近湖內區台鐵大湖車站（RK8)。

(中時 )