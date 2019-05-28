高雄市長韓國瑜（右）及前台北縣長周錫瑋（左）今天同場出席「兩岸人文名家論壇」。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（28）日晚上與前台北縣長周錫瑋，同台出席「兩岸人文名家論壇」，兩人在場頻頻咬耳朵，事後周受訪透露，看見韓連日來遭抹黑感到不捨，特別為他加油打氣，「我一定會幫你擋子彈」，幫他講些該講的話，也呼籲黨內同志要團結，不要互相攻擊。

周錫瑋跟韓國瑜說，這段人生的經歷可能是你這一輩子，會覺得這一段時間最苦、最黑暗的一段時間，「兄弟，我走過這一段苦的日子，所以，我能體會！一定會出來幫你擋子彈，幫你講一些該講的話。」

周今天也發表一份承諾書，強調自己與團隊絕對不會攻擊黨內其他參選的同志，若有做的話，願受最嚴厲制裁。另外，如果初選沒有勝出，到明年1月11號前，一定全心全意去輔選黨內提名的人，希望黨內其他要參選總統的人，都同樣要有這樣的承諾。

周錫瑋表示，自己最痛恨選舉的時候，去抹黑、攻擊別人，甚至別人的家人，這種傷痛可能一輩子都抹不去，也是對台灣民主最大的傷害，尤其是傷害到佳芬姊、韓冰；雖然說他自己也要參選總統，但如果連黨內的同志都不能誠心的去幫忙，不能幫他擋子彈，也沒有資格出來參選總統。

他也透露，上周已與「五人小組」見面，當場反映過許多的意見，國民黨真的需要有君子風度，需要有團結，黨內同志的意見都要彼此尊重，更重要的一點就是，在這個階段裡面絕對不要去攻擊自己黨內的同志。他昨也已經拜會其中1位要參選總統黨內的同志，至於是誰則不便透露。

「第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會」首度移師高雄舉行，韓國瑜表示，誠心歡迎各界貴賓前來，高雄有很多亮點資源都沒有被開發出來，但市府戮力開發，這段時間觀光人數成長，1至4月上百個投資團來訪，現在高雄一片欣欣向榮，市民逐漸找回光榮感。

(中時 )