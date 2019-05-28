國道4號豐原、潭子段工程開工近2年，東端豐原終點上、下匝道將自6月17日起封閉。高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，豐原端將施做墩柱，以高架橋方式跨越台3線，銜接隧道往東南至潭子，並以系統交流道銜接台74線，全長約10.9公里，預計2020年底通車。

高公局第二新建工程處處長郭呈彰簡報指出，為銜接國道4號豐原段既有路線，必須封閉國道主線，拆除東端終點原有高架橋後，再將墩柱提升高度，透過新建高架橋延伸，銜接隧道後，通過公老坪丘陵。

依核定交通維持計畫，施工團隊積極規劃施工期間替代道路，並辦理2次里長訪談、2次地區說明會加強宣導，也完成4次設施現勘，目前正進行第2階段交維施工。考量台中花博，封閉國道及拆除橋梁部分，配合延後至6月17日進行。

高公局除闢建國4橋下平面道路外，目前辦理后豐匝道拓寬，以及新增東行鋼構臨時匝道。第二新建工程處處長副處長卓高端說，因鋼構便橋須由鋼構廠製作生產及工地同步施做基礎，困難度高，且現場施工易受天雨影響，預計6月17日完成。

國4橋下新闢道路完成，提供國道下后豐東出匝道車流，可快速通行至豐科路，左轉可至中科后里園區及右轉銜接豐原大道；另於后豐交流道匝道東側新建臨時鋼構匝道，國道東端封閉後，小型車仍可下高速公路繼續東行，減少未來國道封閉後三豐路口交通壅塞。

(中時 )